Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Рублев встретится с Фисом, Медведев – с де Минауром, Алькарас – с Альтмаером, Циципас поборется с Боржесом

Даниил Медведев встретится с Алексом де Минауром. Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 6 – 13 апреля 2025 ATP 1000 Призовой фонд – 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Третий круг Джек Дрэйпер (Великобритания) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Дата проведения 10 апреля, 12.
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