Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявшего рейс S77099, активировал сигнал 7700 над Казахстаном и направил самолёт на запасной аэродром в Омске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым