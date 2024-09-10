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Власти США тормозят выделение субсидий Intel на фоне падения акций и убытков к...

Власти США тормозят выделение субсидий Intel на фоне падения акций и убытков к...

Власти США тормозят выделение субсидий Intel на фоне падения акций и убытков компанииВласти США задерживают передачу Intel средств на развитие производства в США, которые были выделены в рамках «Закона о чипах» (Chips and Science Act), пишет ресурс Bloomberg.

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