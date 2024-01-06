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Фанаты «Сандерленда» показывали окровавленные знаки фунта на матче с «Ньюкаслом», намекая на покупку клуба саудовцами

Фанаты «Сандерленда» показывали окровавленные знаки фунта на матче с «Ньюкаслом», намекая на покупку клуба саудовцами

Сегодня «Сандерленд» и «Ньюкасл» встречаются в 3-м раунде Кубка Англии (0:2, второй тайм). Как передает Goal, перед матчем болельщики «Сандерленда» демонстрировали плакаты с истекающим кровью знаком фунта, окрашенным в цвета «Ньюкасла» – черный и белый.

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