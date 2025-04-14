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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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14,04,25 Дзержинск - Дружба

14,04,25 Дзержинск - Дружба Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ от 11 апреля бронеклонной севернее Дружбы.

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