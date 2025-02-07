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Царьград

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В Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы дополнительными выходными днями

В Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы дополнительными выходными днями

По мнению авторов инициативы, это укрепит семейные ценности.В Государственной Думе разрабатывают законопроект, который предполагает сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями.

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