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Путин поручил выделить 300 млрд. рублей на развитие ВСМ между Москвой и Петербургом к 2025 году

Путин поручил выделить 300 млрд. рублей на развитие ВСМ между Москвой и Петербургом к 2025 году

Путин поручил выделить 300 млрд. рублей на развитие ВСМ между Москвой и Петербургом к 2025 году Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году президент России Владимир Путин дал указание Правительству выделить 300 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

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