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Снукерист.ру

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Джек Лисовски одержал блестящую победу в 1/8 финала Чемпионата Великобритании

Джек Лисовски одержал блестящую победу в 1/8 финала Чемпионата Великобритании

Аллистер Картер проиграл Джеку Лисовски, а Марк Аллен нанес поражение талантливому китайскому снукеристу У Ицзе в 1/8 финала Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Джек Лисовски (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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