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Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла. У него 45 очков в 35 играх

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне – с отрицательного угла. У него 45 очков в 35 играх

Кирилл Капризов – 2-й россиянин, забросивший 20 шайб в этом сезоне НХЛ. Нападающий «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (1:4).

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