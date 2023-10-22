Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Хидвик, где ты?Круговорот ЧИПов ...
  • Любовь Кузьмина
    Если что-то есть, то самое время испытывать на натовских системах вооружений!Кто-то за один де...
  • Василий Топчий
    Что же известно о новом виде оружия, оснащенного сверхвысокочастотной электромагнитной боевой частью? Из точных харак...Кто-то за один де...

Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

«Судя по боевым действиям, задача - закрепиться на занятых и медленно душить»: что рассказывают бойцы с авдеевского и марьинского направлений ДНР?▪️ Судя по картам, опубликованным ТГ-каналом «Рыбарь», наши войска планируют взять Авдеевку в котел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Андрей
Дави бандеровскую нечисть!
Ответить
10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вообще-то судя по карте, очень удобная позиция для российских войск.Сейчас самое главное отрезать ВСУ от снабжения едой, водой и БК, а это значит не штурмовать всякие там опорники, а именно сосредоточиться на путях снабжения. Артиллерия, авиация, беспилотники, танки и самоходки. Отрезать дороги и уничтожать все что шевелится на этих дорогах.Самое главное в этом деле, не брать в плен этих боевиков.Об этом объявить заранее. А то что получается, боевики будут до тех пор биться и убивать наших солдат, пока у них будет оставаться еда, вода и боекомплект. Эта обычная тактика боевиков, а потом они в качестве писарей, поваров, санитаров, будут поднимать руки и сдаваться в хороший плен. Их будут лечить, откармливать, ну а потом обменяют.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх