Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

ЛК

Любовь Кузьмина

Вообще-то судя по карте, очень удобная позиция для российских войск.Сейчас самое главное отрезать ВСУ от снабжения едой, водой и БК, а это значит не штурмовать всякие там опорники, а именно сосредоточиться на путях снабжения. Артиллерия, авиация, беспилотники, танки и самоходки. Отрезать дороги и уничтожать все что шевелится на этих дорогах.Самое главное в этом деле, не брать в плен этих боевиков.Об этом объявить заранее. А то что получается, боевики будут до тех пор биться и убивать наших солдат, пока у них будет оставаться еда, вода и боекомплект. Эта обычная тактика боевиков, а потом они в качестве писарей, поваров, санитаров, будут поднимать руки и сдаваться в хороший плен. Их будут лечить, откармливать, ну а потом обменяют.