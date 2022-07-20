В Тамбовской области полицейскими установлены и опрошены руководители более двадцати компаний и ИП, пострадавших от мошенничества под предлогом поставок щебня

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Моршанский» в рамках проведения оперативных мероприятий инициативно выявлены и опрошены владельцы шести компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере строительства, которые стали жертвами мошенничества.