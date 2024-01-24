Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений РХБ защиты группировки войск «Юг» в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожают укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой и поддерживают российских штурмовиков на Донецком направлении.

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