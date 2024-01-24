Расчет «Солнцепека» показал, как отправляет «море огня» на Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений РХБ защиты группировки войск «Юг» в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожают укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой и поддерживают российских штурмовиков на Донецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии