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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев сделал передачу в 4-м матче серии с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. У него 2 очка и «минус 4» в 4 играх в текущем плей-офф

Форвард «Вегаса» был признан первой звездой четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Уайлд» (4:3 ОТ, 2-2).

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