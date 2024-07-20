🕯 В Севастополе проводили в последний путь бойца СВО Игоря Синдеева Доброволец отряда «БАРС» Игорь Синдеев родился и вырос в Севастополе.
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🕯 В Севастополе проводили в последний путь бойца СВО Игоря Синдеева Доброволец отряда «БАРС» Игорь Синдеев родился и вырос в Севастополе.