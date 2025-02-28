Сенат Казахстана ратифицировал меморандум о миротворчестве ООН

Алматы, 27 февраля /Синьхуа/ -- Сенат, верхняя палата парламента Казахстана, принял закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением /UNDOF/, и Организацией Объединенных Наций".