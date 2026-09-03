Трутнев: на ВЭФ за три дня подписаны соглашения на сумму более 6 трлн рублей

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что соглашения на общую сумму более 6 трлн рублей подписаны за три дня работы Восточного экономического форума.
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