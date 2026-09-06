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За рулем

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Представлены два новых рамных внедорожника возрожденного бренда от VAG

Представлены два новых рамных внедорожника возрожденного бренда от VAG

Американский бренд Scout, который несколько лет назад вернул к жизни Volkswagen, анонсировал две модификации внедорожника Traveler.

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