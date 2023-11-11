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  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

Таня Василькова рекомендует посмотреть новый психологический фильм “Край надломленной луны”

Таня Василькова рекомендует посмотреть новый психологический фильм “Край надломленной луны”

2 ноября в прокат вышел новый российский фильм “Край надломленной луны” Светланы Самошиной. Это дебютная картина молодого режиссера, повествующая о четырнадцатилетней Сони, которая неожиданно узнает, что ее мать много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми.

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