Названы фатальные последствия глобального отказа от нефти

Исследования показывают, что отказ от нефти будет сопровождаться конфликтами, миграцией и экономическими потрясениями, если правительства не примут срочных мер, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от этого проблем с «черным золотом», справиться с ситуацией.