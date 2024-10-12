Российские военные вбили клин во фланг группировке ВСУ в Курской области

Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области. Информация пока официально не подтверждена в Минобороны, однако в перспективе успехи ВС РФ в приграничье могут способствовать не только выдавливанию противника из региона, но и его ослаблению в целом.
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