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ЦРУ рассекретило документы о планах бен Ладена атаковать США

ЦРУ рассекретило документы о планах бен Ладена атаковать США

ЦРУ рассекретило 71 документ с предупреждениями о планах Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды»* атаковать США до терактов 11 сентября 2001 года.

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