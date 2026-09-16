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Подмосковные строители восстановят детский сад в Приморском районе Мариуполя

Подмосковные строители восстановят детский сад в Приморском районе Мариуполя

В Мариуполе завершается восстановление детского сада №64 комбинированного вида в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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