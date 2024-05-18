Обсуждение ужесточения продажи сим-карт продолжается

ФСБ и Минцифры обсуждают три варианта ужесточения продажи сим-карт, сообщает «Коммерсант». По словам представителей рынка, введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сегодня реализуют сим-карты.
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