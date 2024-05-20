Как отдыхаем в июне - календарь для Казахстана

В июне 2024 года у казахстанцев будет 11 выходных дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. В этом месяце у жителей Казахстана будет дополнительный выходной день, когда казахстанцы будут отмечать один из самых значимых мусульманских праздников - Курбан айт.
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