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Как отдыхаем в июне - календарь для Казахстана

Как отдыхаем в июне - календарь для Казахстана

В июне 2024 года у казахстанцев будет 11 выходных дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. В этом месяце у жителей Казахстана будет дополнительный выходной день, когда казахстанцы будут отмечать один из самых значимых мусульманских праздников - Курбан айт.

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