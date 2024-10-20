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Юные лесничие в Серпухове победили на межрегиональной конференции

Юные лесничие в Серпухове победили на межрегиональной конференции

Юные серпуховичи из школьного лесничества «Зеленый дом» Протвинской гимназии завоевали два первых места на Межрегиональной научно-практической конференции «Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование».

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