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Востоковед Багдасаров призвал ужесточить миграционный закон в России: «Доберутся к нам на ишаках»

Востоковед Багдасаров призвал ужесточить миграционный закон в России: «Доберутся к нам на ишаках»

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует.

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Игорь Снетков
Все вопросы к Путину.Это по его указанию они сюда едут,славу богу пока не на ишаках.
Людмила Анисина
вы что несёте,пардон,где вы это указание видели или слышали.
Анатолий Баулин
В Ленинград уже въехали. Целый микрорайон как зона оккупации.

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