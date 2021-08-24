Востоковед Багдасаров призвал ужесточить миграционный закон в России: «Доберутся к нам на ишаках»

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВостоковед Багдасаров призвал ужесточить миграционный закон в России: «Доберутся к нам на ишаках» Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИгорь СнетковВсе вопросы к Путину.Это по его указанию они сюда едут,славу богу пока не на ишаках.Людмила Анисинавы что несёте,пардон,где вы это указание видели или слышали.Анатолий БаулинВ Ленинград уже въехали. Целый микрорайон как зона оккупации.Комментировать
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