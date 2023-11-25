Рамный внедорожник Tank 700 удивил новой платформой и шасси

Концерн Great Wall поделился подробностями о четвёртой модели линейки Tank. Оказалось, что «семисотый» первым получил новую платформу D71: вместо неразрезного моста сзади многорычажная подвеска, в качестве упругих элементов — пневмобаллоны, есть адаптивные амортизаторы и размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.
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