В Крыму отдыхает на 40% больше туристов, чем в прошлом году

Туристический сезон в Крыму демонстрирует уверенный рост. Как пишет РИА Новости Крым со ссылкой на эксперта в туристической отрасли Людмилы Бабий, число туристов на полуострове увеличилось на 40% по сравнению с прошлыми сезонами 2022 и 2023 годов.