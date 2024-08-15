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В Крыму отдыхает на 40% больше туристов, чем в прошлом году

В Крыму отдыхает на 40% больше туристов, чем в прошлом году

Туристический сезон в Крыму демонстрирует уверенный рост. Как пишет РИА Новости Крым со ссылкой на эксперта в туристической отрасли Людмилы Бабий, число туристов на полуострове увеличилось на 40% по сравнению с прошлыми сезонами 2022 и 2023 годов.

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