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Царьград

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"Я не могу умереть сейчас": Axios раскрыло последнюю шутку Грэма о России

"Я не могу умереть сейчас": Axios раскрыло последнюю шутку Грэма о России

За несколько часов до смерти сенатор Линдси Грэм* пошутил, что не может умереть, потому что ему нужно успеть ввести санкции против России, разобраться с Ираном и наладить отношения Израиля с Саудовской Аравией.

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