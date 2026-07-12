"Я не могу умереть сейчас": Axios раскрыло последнюю шутку Грэма о России

За несколько часов до смерти сенатор Линдси Грэм* пошутил, что не может умереть, потому что ему нужно успеть ввести санкции против России, разобраться с Ираном и наладить отношения Израиля с Саудовской Аравией.
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