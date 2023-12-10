Дежавю: чем опасен для России переход Украины к стратегической обороне?

Сообщение о том, что президент Зеленский приказал начать масштабное строительство фортификационных сооружений на границе с Россией и Белоруссией, некоторыми ура-патриотически настроенными согражданами было воспринято чуть ли не как наша Победа.
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