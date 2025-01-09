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Армения — фашистское государство, и «армянский фашизм» должен быть уничтожен, заявил Алиев

Армения — фашистское государство, и «армянский фашизм» должен быть уничтожен, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ назвал Армению фашистским государством, которым на протяжении 30 лет руководят якобы носители фашистской идеологии.

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