Армения — фашистское государство, и «армянский фашизм» должен быть уничтожен, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ назвал Армению фашистским государством, которым на протяжении 30 лет руководят якобы носители фашистской идеологии.
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