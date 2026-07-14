Дмитриев: ЕС хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Европейский союз (ЕС) хочет свалить ответственность за свои ошибки на Россию. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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