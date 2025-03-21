Пушилин: ВСУ «вцепились» в Часов Яр, чтобы удержать господствующую высоту

МОСКВА, 21 марта, ФедералПресс. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские вооруженные силы «вцепились» в Часов Яр, осознавая стратегическую важность этого населенного пункта.
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