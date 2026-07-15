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Мировое обозрение

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Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Дональд Трамп снова играет в молчанку, но на этот раз ставки выше нефти. В интервью Fox News его прямо спросили: планирует ли Америка захват иранского острова Харк? Ответ был достойным шпионского триллера: «Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо».

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