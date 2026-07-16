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Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту

Появилось видео с автомобилями готовивших теракт на Крымском мосту

ФСБ показала видео машин террористов, готовивших взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщает «КП». На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ показали автомобили, которые злоумышленники планировали использовать для теракта на Крымском мосту.

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