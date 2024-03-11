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В Челябинске отремонтируют дорогу к Успенскому кладбищу

В Челябинске отремонтируют дорогу к Успенскому кладбищу

В Челябинске отремонтируют улицу Мастеровую. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, комитет дорожного хозяйства города объявил торги на выбор подрядчика, которому предстоит провести ремонт автомобильной дороги по улице Мастеровой на участке от путепровода через железнодорожные пути (в районе пересечения улиц Чайковского и Куйбышева) до Свердловского тракта.

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