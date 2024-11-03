Мария Берлинская: без мобилизации женщин вся Украина окажется в братских могилах

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Ветеран ВСУ и основатель центра поддержки украинской аэроразведки Мария Берлинская заявила, что без массовой мобилизации женщин Украина рискует оказаться в крайне тяжелом положении.
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