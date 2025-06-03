Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир

В наш прагматичный век, когда наука стремится объяснить все явления, существует одна тема, которая неизменно будоражит умы людей — опыт близкой смерти и то, что происходит с сознанием в тот момент, когда кажется, что жизнь окончена.
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