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Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир

Мужчина рассказал о путешествии в загробный мир

В наш прагматичный век, когда наука стремится объяснить все явления, существует одна тема, которая неизменно будоражит умы людей — опыт близкой смерти и то, что происходит с сознанием в тот момент, когда кажется, что жизнь окончена.

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