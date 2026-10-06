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Царьград

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«Они просто мишень»: жители Алешек пробираются за хлебом под дронами ВСУ

«Они просто мишень»: жители Алешек пробираются за хлебом под дронами ВСУ

Жители Алешек вынуждены пробираться за продуктами под обстрелами дронов ВСУ – Томилина.ВСУ запускают рой дронов на дороге между Алешками и Раденском в Херсонской области.

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