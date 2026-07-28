Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СВР: от кабмина Пашиняна требуют сократить связи с РФ ради евроинтеграции

СВР: от кабмина Пашиняна требуют сократить связи с РФ ради евроинтеграции

Евросоюз требует от властей Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях экономики, разорвать гуманитарные связи с Россией и ограничить деятельность политических оппонентов, выступающих против такого курса.

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