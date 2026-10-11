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Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Паук Taczanowskia waska с выростами, напоминающими грибные структуры / © David R. Díaz-Guevara Под листом в эквадорской Амазонии натуралисты заметили то, что сначала приняли за паука, погибшего от грибной инфекции.

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