Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Паук Taczanowskia waska с выростами, напоминающими грибные структуры / © David R. Díaz-Guevara Под листом в эквадорской Амазонии натуралисты заметили то, что сначала приняли за паука, погибшего от грибной инфекции.
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