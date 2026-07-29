«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)

«Реал» может закрыть сделку по Родри в ближайшие 24 часа. Ранее сообщалось , что мадридский клуб начал устные переговоры с « Манчестер Сити » после того, как Флорентино Перес одобрил подписание 30-летнего испанского полузащитника.