Водителя одного из маршрутных такси обвинили в грубом отношении к девочке из многодетной семьи. Однако камеры наблюдения показали, что водитель не грубил, неприличных жестов не показывал, попросил девушку предъявить справку о том, что она из многодетной семьи – это прописано в федеральном законе № 259-ФЗ.
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