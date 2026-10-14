Водителя одного из маршрутных такси обвинили в грубом отношении к девочке из многодетной семьи. Однако камеры наблюдения показали, что водитель не грубил, неприличных жестов не показывал, попросил девушку предъявить справку о том, что она из многодетной семьи – это прописано в федеральном законе № 259-ФЗ.