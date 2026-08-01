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Аргументы и Факты

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Зеленскому конец: все больше украинцев хотят перейти на сторону России

Зеленскому конец: все больше украинцев хотят перейти на сторону России

Усиление ударов по Днепропетровской области может являться предвестником активизации наступательных действий, а приближение российской армии к областному центру провоцирует рост протестных настроений в регионе и подрывает позиции Владимира Зеленского.

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