Кинотеатр без зрительного зала: будущее «Металлиста» определили без шума и пыли

Продолжаем следить за драмой старейшего кинотеатра города. И вот очередной виток наступления на многострадальный «Металлист»: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия в несколько ходов внесла необходимые изменения в документацию, которые позволят не восстанавливать разрушенный кинозал.