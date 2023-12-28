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Материнский капитал только для граждан России

Материнский капитал только для граждан России

Материнский капитал только для граждан России: Поправки подписаны Путиным. Президент России Владимир Путин окончательно утвердил поправки, согласно которым только граждане страны имеют право на материнский капитал при рождении третьего ребёнка.

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