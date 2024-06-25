«Кызылташ» укрепляет лидерство в чемпионате Премьер-лиги КФС

В Крыму прошли матчи 13-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Фото: пресс-служба ФК «Кызылташ»«Алушта-Крым» потерпел шестое поражение кряду, на этот раз дома уступив «Инкомспорту» из Куйбышево – 2:5.
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