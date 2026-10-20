Забайкальский край стал 49-м регионом, подключившимся к столичному Порталу поставщиков. Заместитель мэра Москвы Мария Багреева отметила, что местные учреждения теперь могут закупать товары и услуги у более чем 420 тысяч поставщиков со всей страны.