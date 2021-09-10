Успеть за красотой: в сентябре мастерская стиля дарит 10% скидки на услуги специалистов

В сентябре Мастерская стиля Ларисы Безручко порадует гостей выгодными ценами. Скидку 10% смогут получить все клиенты, чей чек на услуги салона будет свыше 3 тысяч рублей.
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