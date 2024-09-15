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Расчеты "Мста-Б" уничтожили боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты "Мста-Б" уничтожили боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты "Мста-Б" уничтожили боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны РФ Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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