Расчеты "Мста-Б" уничтожили боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны РФ Расчеты гаубиц "Мста-Б" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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